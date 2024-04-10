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Москаленко: У минулому році Дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток

16.04.2024 / 13:19
За 2023 рік чистий прибуток держкомпанії Українське Дунайське пароплавство (УДП) становив 719 млн, загальна сума дивідендів за минулий рік - 215,6 млн грн.

Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко, пише УНН.

Зазначається, що компанія сплатила у бюджет чергові 140,6 млн грн, повністю виконавши зобов’язання перед державою.

«Загальна сума дивідендів за минулий рік - 215,6 млн грн. Більше ніж за всі роки існування Українського Дунайського пароплавства разом. Загалом з 2022 року наша команда сплатила податків на суму понад 1,06 млрд грн», - заявив Москаленко.

За його словами, рекордний минулорічний прибуток УДП не пов’язаний із високими ставками фрахту.

«Ажіотажний попит на річкові перевезення залишився у 2022-ому. У 2023-ому ставки стабілізувались на помірному рівні. Але доходи УДП продовжували зростати завдяки єдиний логістичній послузі, яка об’єднала фрахт з перевалкою в Україні та Констанці», - зазначив гендиректор УДП.

Москаленко, УДП
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