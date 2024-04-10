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Дуда: Польща не зможе самостійно вирішити проблему блокади українського кордону фермерами
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Стівен Кінг: Республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну
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Москаленко: У минулому році Дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток
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Камишін: Україна має ресурс у розмірі $6 млрд на закупівлю озброєнь
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Гетманцев: Підвищення мінімальної зарплати позначиться й на багатьох інших виплатах
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На ринку праці України найбільша кількість вакансій у категорії "Сфера обслуговування", - ЗМІ
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Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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