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ПАРЄ підтримала резолюцію, яка закликає вилучити заморожені російські актив на користь України

17.04.2024 / 14:21
Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 16 квітня підтримала резолюцію, яка закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі ПАРЄ повідомили, що асамблея одностайно ухвалила резолюцію із "закликом передати заморожені російські державні активи до нового фонду для відбудови України".

Проєкт резолюції пройшов політичний комітет ПАРЄ наприкінці січня. Тоді повідомлялось, що документ пропонує Раді Європи очолити процес "вилучення російських державних активів та їхнє використання на відбудову України" й створити під її егідою міжнародний компенсаційний механізм.

Такий механізм передбачав би створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б заморожені російські активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Також пропонується створення неупередженої та ефективної комісії для розгляду претензій, що діяла би за загальновизнаними юридичними нормами, аби розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії.

Комітет закликає країни-учасниці Ради Європи та інші держави, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн "Групи семи".

Проєкт резолюції став складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року. У рамках цього задуму вже заснували реєстр збитків від російської агресії, який розпочав прийом заявок 2 квітня.

ПАРЄ
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