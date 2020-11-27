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Александр Скляров из «Слуги народа» возглавил Киевский облсовет

27.11.2020 / 18:33
Депутат Киевского облсовета Ярослав Москаленко, которого поддерживают партии «За Майбутне» и «ЕС», не сумел возглавить этот орган местного самоуправления, проиграв Александру Склярову из «Слуги народа».

Как сообщает корреспондент УНИАН, за Склярова проголосовали 44 человека, при минимально необходимых 43 голосов. Москаленко в свою очередь взял самоотвод и планирует обратиться в суд.

Напомним, 25 ноября состоялось первое голосование на должность председателя Киевского областного совета, в котором Москаленко, несмотря на поддержку «Европейской солидарности», не сумел выполнить своё преждевременное обещание, которое он давал избирателям, и занять кресло областного спикера. 

Также экс-регионал Ярослав Москаленко известен тем, что в 2014 году голосовал за диктаторские законы Януковича.

Киевский облсовет, Москаленко, Скляров
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