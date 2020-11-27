Никто не планирует вводить локдаун с завтрашнего дня - Степанов

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил министр.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнены 50% коек. Конечно есть регионы, где больше 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине жесткого карантина. Глава МВД предложил ввести ограничения на три недели.

В Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине перед новогодними праздниками, но все зависит от эпидемической ситуации.

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