Степанов объяснил, почему жесткий карантин не вводят раньше: торговля и "природный локдаун"

Об этом заявил Степанов в эфире канала "Украина 24".

Прямая речь: "У нас есть, прежде всего, экономические обстоятельства. Для многих людей декабрь предновогодний – это достаточно важный период года, когда у них идет самая (активная – ред.) торговля.

Второе – если мы посмотрим, что происходит в период с 1 по 6 января, до Рождества… то у нас такой природный локдаун. На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работают".

Степанов выразил мнение, что принятые правительством даты жесткого карантина с 8 по 24 января "абсолютно обоснованы".

В то же время, по его словам, если не ввести жесткий карантин в январе, то его придется вводить в феврале из-за резкого роста заболеваемости.

Напомним, Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

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