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В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ

14.12.2020 / 15:06
В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ
По словам митрополита, глава Фанара был уверен, что, как только подпишет «томос об автокефалии», к ПЦУ сразу же примкнут многие архиереи УПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей был уверен, что в ПЦУ готовы перейти 25 архиереев Украинской Православной Церкви.

Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини», сообщает mospat.ru.

Митрополит Иларирн напомнил, что в августе 2018 года, когда Предстоятель Русской Православной Церкви приехал в Константинополь для личной встречи с патриархом Варфоломеем, «они разговаривали два с лишним часа» о ситуации в Украине.

«Я присутствовал при этой встрече, на которой Патриарх Кирилл изложил собеседнику реальную ситуацию. Патриарх Варфоломей был дезинформирован, во-первых, украинскими раскольниками, во-вторых, тогдашними украинскими властями, а в-третьих, своими некомпетентными советниками», - рассказал митрополит Иларион.

По словам митрополита, глава Фанара был уверен, что, как только подпишет «томос об автокефалии», к  ПЦУ сразу же примкнут многие архиереи УПЦ.

«Патриарх Варфоломей нам говорил, что, по их сведениям, 25 архиереев уже готовы это сделать, – отметил митрополит Иларион. – А Патриарх Кирилл ему на это ответил, что перейдут один или два. И действительно, из почти ста иерархов лишь двое – один епархиальный, а другой викарный архиерей – перешли в эту созданную на базе раскольников так называемую церковь. В общине учеников Иисуса Христа было двенадцать апостолов, один из них оказался Иудой. У нас было в Украинской Церкви почти сто архиереев (сейчас уже больше ста), из них двое оказались предателями. Так что процент предательства в нашей Украинской Православной Церкви оказался гораздо ниже».

Владыка Иларион подчеркнул, что УПЦ как была, так и существует, и «это огромная Церковь», в которой епископат, духовенство и миряне «представляют собой очень сплоченную общность» и не хотят вступать «в какую-то якобы автокефальную церковь, созданную на базе раскольничьих структур».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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