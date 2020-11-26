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Европейская солидарность в Киевском областном совете хочет соединиться с коллаборантом Януковича

26.11.2020 / 12:33
На должность главы Киевского областного совета претендует экс-нардеп от Партии Регионов Ярослав Москаленко, который голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.

Сегодня депутаты ЕС поддержали кандидатуру экс-регионала Ярослава Москаленко, выдвинутого на главу Киевского облсовета, пишет znaj.ua.

Во время выступления Москаленко так прокомментировал голосование за законы Януковича: "Вас там не было, и вам меня не понять", - сказал Москаленко.

Напомним о политическом прошлом одиозного экс-регионала, который сегодня оправдывает свое голосование.

В тот день он не просто голосовал "за". Он двумя руками провозглашал диктаторский режим.

В новом созыве Москаленко при активной поддержке депутатов "Европейской Солидарности" претендовал на должность главы облсовета. Однако, его кандидатура так и не была проголосована, несмотря на все усилия представителей партии Петра Порошенко. На данный момент председатель Киевского областного совета не избран, следующее заседание состоится 27 ноября.

Янукович, Москаленко
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