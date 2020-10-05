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Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

05.10.2020 / 14:43
Народный депутат Украины, бывший ведущий программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Такая информация содержится в списках кандидатов на сайте Центральной избирательной комиссии.

В этом перечне есть еще сотрудники "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа". Так, под №4 указан корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук, а под №9 - журналист "1+1 Медиа" Игорь Колтунов.

В списке есть и женщины, которые работают на "плюсах": продюсер "1+1 Продакшн" Алена Шерепа (№14), выпускающие редактора "1+1 Продакшн" Наталья Книга (№17) и Мария Киселева (№19), администратор управления журналистских проектов "1+1 Продакшн" Олеся Шерепа (№44).

Есть среди кандидатов и помощник-консультант нардепа Дубинского Станислав Семергей (№6).

Всего в списке в Киевский облсовет 84 кандидата от партии "Слуга народа".

Источник

Слуга народа, Дубинский, Киевский облсовет
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