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ISW: Розвиток оборонної промисловості України дозволить знизити залежність від західної допомоги

13.04.2024 / 16:20
Розвиток оборонної промисловості України підтримає потреби та дозволить знизити залежність від західної допомоги. Але росія всіляко намагається перешкодити цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

В Україні офіційні особи висловили намір розширити оборонно-промислову базу всередині країни та за кордоном з моменту початку повномасштабного вторгнення росії, а міністр оборони Рустем Умєров раніше визначив збільшення внутрішнього виробництва зброї та військової техніки в Україні як пріоритет на 2024 рік.

"Короткострокове та середньострокове надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критичним елементом здатності України підтримувати свою оборонну промисловість, яка, своєю чергою, збільшить виробництво озброєнь в Україні, зменшить залежність України від західної допомоги та особливо від допомоги США Україні у довгостроковій перспективі", - заявив Представник Держдепартаменту США Метью Міллер

За словами президента України Володимира Зеленського, в країні не можна компенсувати відсутність достатньої кількості систем ППО.

"Системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволяють Україні захищатися від російської кампанії, що посилилася, завдання ударів", - сказав Зеленський.

ISW продовжує оцінювати, що у разі розвитку оборони, США не потрібно буде відправляти Україні великі пакети допомоги в галузі безпеки на невизначений термін, але надання Заходом Україні систем протиповітряної оборони та ракет має вирішальне значення для здатності України захищати свою енергетичну інфраструктуру та оборонну промисловість, що розвивається. російських ударів.

Своєю чергою російський диктатор володимир путін визнав, що завдання ударів по українських енергетичних об'єктах частково спрямоване на руйнування української оборонної промисловості, підтверджуючи поточну оцінку ISW про те, що російські удари по українських енергетичних об'єктах спрямовані на зниження оборонно-промислового потенціалу України.

диктатор заявив, що російські удари безпілотниками та ракетами по енергетичному сектору України пов'язані з метою росії щодо “демілітаризації” України однією з трьох його заявлених цілей в Україні.

Він схарактеризував удари росії, що продовжуються, по енергетичній інфраструктурі України як “вимушена” відповідь на недавні удари українських безпілотників по російських нафтогазових об'єктах і відкрито заявив, що російські удари побічно спрямовані на зниження оборонно-промислового потенціалу України.

ISW вважає, що нещодавня російська ударна кампанія підриває потужності України з виробництва електроенергії, а також використовує повідомлення про нестачу українських ракет ППО у нових зусиллях щодо руйнування енергосистеми України.

путін, ймовірно, сподівається перешкодити розвитку оборонної промисловості України до рівня, близького до самозабезпечення, у довгостроковій перспективі, оскільки сильна оборонна промисловість могла б поставити Україну в хороше становище для захисту від майбутньої російської агресії та значно знизити залежність України від західної допомоги.

Значні затримки з отриманням західної допомоги, частково через успішні інформаційні операції росії та нерішучість Заходу, створили можливість для російських наступальних операцій та кампанії завдання удару росією.

ISW
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