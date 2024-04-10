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Гетманцев: Підвищення мінімальної зарплати позначиться й на багатьох інших виплатах

12.04.2024 / 17:27
Підвищення мінімальної зарплати позначиться й на багатьох інших виплатах, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям.

Тому зростання мінімальної зарплати загалом підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки. Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Протягом 2024 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 19,4%. За словами Гетманцева, з урахуванням низької інфляції, це частково компенсує втрати у реальній мінімалці у 2022-2023 роках.

"В умовах війни уряд змушений проводити зважену політику підвищення мінімалки. Вона спрямована на те, щоб будь-які такі підвищення не були болючими для бюджету і бізнесу, що могло трапитись, якби, приміром, її підвищили одразу у півтора чи два рази", - сказав Гетманцев.

За словами нардепа, попри війну Україна має думати і про перспективу. Показник мінімальної зарплати є похідним від соціальної політики держави і рівня розвитку економіки.

Держава має прагнути встановлювати такий рівень мінімалки, який убезпечує людину праці від трудової бідності. В умовах України це означає, що якщо людина працює і отримує "білу" мінімальну зарплату, то вона не потрапить за цю межу.

Окрім того, Гетманцев підкреслив, що мінімальна зарплата має бути конкурентоспроможною серед країн в регіоні, інакше держава продовжить бути постійним донором трудових ресурсів для сусідніх країн.

"Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) і Польщі (990 євро) відповідає розриву у рівні подушового ВВП між нашими країнами, принаймні до війни", – зазначив Гетманцев.

За його словами, зменшити цей диспаритет означає забезпечити стійке зростання, масштабне відновлення після війни, повернення частини зовнішніх мігрантів, але це справа не одного року, бо "надто великою є наразі прірва".

Водночас нардеп додав, що євроінтеграція, яка побудована на політиці поступового вирівнювання доходів, і проактивна позиція держави у підвищенні мінімальної зарплати, детінізації зарплат сприятимуть вирішенню цього питання.

Гетманцев
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