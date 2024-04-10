Войти | Зарегистрироваться
20:25

пятница,
12 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

На ринку праці України найбільша кількість вакансій у категорії "Сфера обслуговування", - ЗМІ

11.04.2024 / 17:27
В Україні на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерувала категорія "Сфера обслуговування". Однак з вересня незмінним лідером була "Робочі спеціальності, виробництво".

Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на портал Work.ua повідомив Obozrevatel.

У березні розподіл вакансій виглядав так:

  • "Сфера обслуговування" - 17 722 вакансій, +10% до лютого;
  • "Робочі спеціальності, виробництво" - 17 283, +7%;
  • "Продаж, закупівля" - 14 348, +2%;
  • "Роздрібна торгівля" - 11 909, +6%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" - 9 822, +3%;
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 9 781, +14%;
  • "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" - 9 348, +6%;
  • "Транспорт, автобізнес" - 8 143, +6%;
  • "Медицина, фармацевтика" - 7 352, +6%;
  • "Бухгалтерія, аудит" - 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Медицина, фармацевтика".

В Україні у березні розмір середньої зарплати становив 20 тис. грн, повідомив Obozrevatel.

ринок праці
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 апреля
11 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.