На ринку праці України найбільша кількість вакансій у категорії "Сфера обслуговування", - ЗМІ

Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на портал Work.ua повідомив Obozrevatel.

У березні розподіл вакансій виглядав так:

"Сфера обслуговування" - 17 722 вакансій, +10% до лютого;

"Робочі спеціальності, виробництво" - 17 283, +7%;

"Продаж, закупівля" - 14 348, +2%;

"Роздрібна торгівля" - 11 909, +6%;

"Логістика, склад, ЗЕД" - 9 822, +3%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 9 781, +14%;

"Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" - 9 348, +6%;

"Транспорт, автобізнес" - 8 143, +6%;

"Медицина, фармацевтика" - 7 352, +6%;

"Бухгалтерія, аудит" - 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Медицина, фармацевтика".

В Україні у березні розмір середньої зарплати становив 20 тис. грн, повідомив Obozrevatel.