Федоров: За працевлаштування переселенців роботодавці можуть оформити компенсацію в Дії

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на порталі "Дія" знову доступна послуга оформлення компенсації за працевлаштування переселенців.

"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал Дія про компенсацію від держави", - зауважив Федоров.

Міністр повідомив, що на порталі покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій.

"А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було", - зазначив Федоров.

Розмір компенсації — 8 тисяч гривень за місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Як отримати виплату

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі "Дія" в кабінеті громадянина.

"Дія" знайде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.

Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу. При виборі періоду отримання компенсації за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи.

Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.

Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості і роботодавець отримає кошти.