Україна експортувала аграрної продукції у 2023 році на 7% більше, ніж за аналогічний період торік

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Якщо ми подивимось на експорт всієї аграрної продукції, то хочу зазначити, що цього року уже експортовано на 22,9 млрд дол. США майже на 23 млрд дол. США. Разом з тим, минулого року за такий же період, по 25 грудня, було експортовано на 21,4 млрд дол. США. Тобто навіть у цих складних умовах на 7% у грошовому вимірі експорт агропродукції цього року зріс», - сказав він.

Висоцький уточнив, що на 25 грудня Україна вже експортувала 43 млн т зерна на 8 млрд дол.