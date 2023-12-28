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Мінекономіки Тайваню оголосило про розширення санкцій проти росії та білорусі

27.12.2023 / 14:21
Міністерство економіки Тайваню у вівторок оголосило про розширення переліку товарів, експорт яких до росії та білорусі заборонений через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки, пише "Європейська правда".

Відомство заявило, що перелік підсанкційних товарів щодо росії та білорусі розширили "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".

До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засудив агресію росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Мінекономіки
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