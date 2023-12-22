Войти | Зарегистрироваться
23:14

воскресенье,
24 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Гутерреш: Я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс

23.12.2023 / 10:10
ООН перебуває в контакті з усіма сторонами з питання відновлення Чорноморської зернової угоди, але при цьому в нинішній ситуації не бачить великого сенсу у відновленні минулих домовленостей.

Про це заявив у п'ятницю генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Ми перебуваємо в контакті з обома сторонами і намагаємося знайти нові форми. При цьому я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс", - заявив Гутерреш під час пресконференції в Нью-Йорку.

При цьому він зазначив, що вважав би корисним "мати умови для свободи судноплавства в Чорному морі".

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці. москва не стала продовжувати "зернову угоду" і 17 липня направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення.

Гутерреш, Зернова угода
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 декабря
23 декабря
22 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.