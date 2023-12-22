Гутерреш: Я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс

Про це заявив у п'ятницю генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Ми перебуваємо в контакті з обома сторонами і намагаємося знайти нові форми. При цьому я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс", - заявив Гутерреш під час пресконференції в Нью-Йорку.

При цьому він зазначив, що вважав би корисним "мати умови для свободи судноплавства в Чорному морі".

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці. москва не стала продовжувати "зернову угоду" і 17 липня направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення.