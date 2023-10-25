Країни Євросоюзу висловили готовність і надалі сприяти експорту українського зерна

Про це заявив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес.

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства він сказав, що міністри розглянули нові шляхи транспортування українського продовольства через Румунію, Молдову, а також Балтійським та Адріатичним морями.

При цьому міністр із Іспанії, яка наразі головує в ЄС, підтвердив, що жодні гучні події у світі, включаючи кризу на Близькому Сході, не знижують важливість зусиль ЄС, України та її сусідів в організації вивезення зернової продукції.

"Хочу бути у цьому дуже чітким: ви не можете гратися з продовольством. Ми маємо знайти шлях для вивезення українського зерна, щоб поставляти його, зокрема, до певних країн Азії, Латинської Америки, Африки, а також до Європейського Союзу. Для нас це також питання політичної солідарності", – зазначив Планас.

Також він додав, що наразі ситуація на сільськогосподарському ринку у Польщі, Словаччині, Угорщині, Болгарії та Румунії є набагато кращою, ніж ще п’ять тижнів тому. Завдяки Координаційній платформі, конструктивній позиції України та її двостороннім переговорам із сусідніми країнами вдалося досягти стабілізації на цих ринках, та підвищити ефективність "коридорів солідарності" для транзиту української зернової продукції.

Своєю чергою єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський повідомив, що у серпні "коридорами солідарності" вдалося перевезти 4,38 млн тонн українського зерна, а у вересні – 3,8 млн тонн. Єврочиновник нагадав, що лише за результатами врожаю поточного року Україна має близько 56 млн тонн зерна, призначеного на експорт. Це означає, що обсяг зернового експорту має становити принаймні 4,7 мільйона тонн на місяць.