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Марк Міллі: Цього року важко буде вигнати російські війська з усіх окупованих територій України

21.01.2023 / 09:14
Українським військам буде важко проводити деокупацію територій від російських загарбників у 2023 році.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

На його думку, Україна зможе продовжувати оборону, а також стабілізувати ситуацію на фронті.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що це не станеться, але це буде важко", - сказав він.

Міллі вважає, що вирішальну роль у ході війни відіграє обсяг військового постачання для України. Він відзначив, що наші військові досягнуть значних успіхів у контрнаступі.

"Я вважаю, що те, що може статися, це продовження оборони, стабілізація лінії фронту і це очевидно, і залежно від навчання та постачання обладнання, цілком можливо, що Україна серйозних успіхів на тактичному і навіть операційному рівні досягла та звільнила максимально велику територію України", - підкреслив він.

Марк Міллі
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