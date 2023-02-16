Марк Міллі: росія веде війну на виснаження

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференції за підсумками "Рамштайну" в Брюсселі, пише УНН.

"росія веде дуже дорогу війну на виснаження, тоді як Україна ефективно використовує асиметричні переваги, щоб захистити себе, і найважливішою асиметричною перевагою, яку вони мають, є поточна стійкість і технічні навички. Ця боротьба надзвичайно динамічна.

І Україна сьогодні воює, навчаючись і розвиваючи майбутні операції. Україна інтегрує надані броньовані машини, бойові машини піхоти та танки, утворюючи ефект синхронізованого наземного маневру", - резюмував Міллі.

Під час пресконференції Міллі також резюмував, що минув майже рік з початку повномасштабного вторгнення в Україну, росія "зазнала поразки у стратегічному, оперативному та тактичному плані".