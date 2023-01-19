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Ніколенко: лавров не уникне покарання, видаючи себе та росію за жертву

20.01.2023 / 15:08
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ганебну заяву сергія лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту, та закликають владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«глава МЗС рф порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання», - зазначив він.

Ніколенко підкреслив, що МЗС України рішуче засуджує ганебну заяву сергія лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту.

За словами речника, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна росія сповнена ненависті до інших народів, додав дипломат.

Крім того речник МЗС України привітав швидку реакцію Єврейського конгресу Європи та закликав владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву лаврова.

«На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і лавров не уникне покарання, видаючи себе та росію за жертву», - заявив насамкінець Ніколенко.

Ніколенко
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