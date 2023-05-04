МЗС: Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії

Про це йдеться у дописі в Фейсбуці речника МЗС Олега Ніколенка у відповідь на публікацію Німецького агентства преси (DPA).

Він нагадав, що у контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від «набагато важливішої підтримки України». Окрім того, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.

«Зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність», - заявив Ніколенко.

Він констатував, що попереду дійсно важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії.

«В лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Завдяки героїзму українських захисників та захисниць, а також міжнародній підтримці, Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій. Не буде перебільшенням назвати українську армію найсильнішою армією Європи. Українці зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку», - переконаний речник МЗС.

Окрім того, зауважив він, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть «спровокувати» росію на нову агресію. У цьому контексті Ніколенко процитував міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який наголошував, що «єдине, що провокує росію – це невизначеність». Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить росію вгамувати свою агресію, спрогнозував речник МЗС.

Він також висловив переконання, що поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО.

«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Україна – це не проблема, а перевага для НАТО. Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство», - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба чітко окреслив українські очікування: на саміті у Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО.

«Час для такого кроку давно назрів», - підсумував речник МЗС.