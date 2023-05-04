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США та Німеччина не готові брати на себе зобов'язання щодо можливості вступу України до НАТО

03.05.2023 / 12:17
США та Німеччина не готові та не хочуть брати на себе жодних конкретних зобов'язань щодо можливості вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє видання Redactions Netzwerk Deutschland у вівторок, 2 травня.

Сподівання України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що загрожують розчаруванням, пише видання. Згідно з інформацією Німецького агентства преси, члени альянсу, такі як США і Німеччина, за зачиненими дверима дали зрозуміти, що поки що вони не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які суттєво виходять за рамки декларації НАТО від 2008 року. У ньому тодішні глави держав та урядів домовилися, що Україна та Грузія мають вступити до НАТО, однак конкретного розкладу чи графіка для цього не було.

"На думку дипломатів, противники конкретної перспективи вступу пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі нереалістична і може відвернути увагу від набагато важливішої підтримки України. Крім того, існує ризик того, що нові зобов'язання НАТО можуть надати росії аргументи для ще більш агресивної війни", – сказано у повідомленні.

За інформацією видання, йдуть розмови про те, щоб запропонувати Україні провести переговори про ще більш тісну співпрацю в майбутньому у форматі Ради Україна-НАТО для зміцнення "почуття партнерства".

НАТО
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