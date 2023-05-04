Бернс: Китай може вплинути на виведення російських військ з України

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс.

За його словами, зараз Заходу потрібно від Китаю, щоб він підштовхнув росію до виведення своїх солдатів з території України і країна стала повністю суверенною.

"Було б корисно, якби Китай підштовхнув росію до припинення бомбардувань українських шкіл, українських лікарень та українських житлових будинків. Тільки за останні місяць-два ми стали свідками величезних людських жертв унаслідок цих злісних російських повітряних атак та атак безпілотників на українське цивільне населення" , - додав дипломат.

Бернс також зазначив, що розмова між главою КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була "хорошим першим кроком", але неясно, чи будуть за ним якісь дії.

"Ми б хотіли, щоб Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б побачити дії щодо якнайшвидшого припинення війни, зрозуміло, на умовах, які може прийняти український уряд", - зазначив посол.

Бернс наголосив, що його країна дуже уважно стежить за потенційною передачею китайської зброї росії.

"Ми не бачили доказів того, що китайці роблять це, але ми продовжуємо спостерігати за цим", - уточнив він.