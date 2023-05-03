Каха Каладзе: Ненадання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС не буде негативною подією

Як пише "Європейська правда", слова Каладзе наводить портал "Новости-Грузия".

За словами тбіліського мера, уряд Грузії "готовий довести справу до кінця і зробити все, щоб країна отримала" статус кандидата на членство в ЄС.

"Але не від нас залежить, яке рішення вони ухвалять. Якщо вони нам його дадуть, ми будемо щасливі. Якщо не дадуть, теж не біда", – заявив Каладзе.

Також він укотре сказав, що Грузія заслужила статус кандидата до Євросоюзу більше, ніж Україна і Молдова, якщо порівнювати темпи реформ і успіхи в боротьбі з корупцією.

"Не думайте, що ми звинувачуємо країну, яка воює. Не дай бог. Навпаки, я завжди буду радий успіхам українців. Однак, якщо дивитися реально, з параметрами й цифрами, Грузія першою робить конкретні кроки – здійснює реформи, бореться з корупцією", – вважає Каладзе.

За його словами, відмова в статусі кандидата Грузії торік "була політичним рішенням", тому що уряд "не приєднується до санкцій, не розпочинає війну і не відкриває в країні другий фронт". "Усе це використовувалося як свого роду важелі впливу", – стверджує мер Тбілісі.