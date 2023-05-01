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Мелінда Сіммонс: російське вторгнення дало імпульс для боротьби з корупцією в Україні

02.05.2023 / 10:11
російське вторгнення дало імпульс для боротьби з корупцією, хоч її неможливо викорінити на завтра.

Таку думку озвучила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Радіо NV, повідомляє Укрінформ.

«Я погоджуюся, що російське вторгнення, якого ніхто, звичайно ж, не бажав, привернуло увагу до корупції і дало великий імпульс для боротьби з нею. Це варто зазначити. Але навіть якщо країна хоче викорінити корупцію, то як і у випадку з контрнаступом, це неможливо зробити завтра», - сказала Сіммонс.

Вона зауважила, що навіть після прийняття всіх необхідних законів та оголошення України чистою і відкритою для іноземного бізнесу, мають відбутися культурні зміни.

«Із цієї причини я думаю, що це довгостроковий процес, але я погоджуюся, що зараз той момент, коли у нас є реальні причини бути оптимістичними», - наголосила дипломат.

Сіммонс також акцентувала на тому, що боротьба з корупцією є пріоритетом для посольства Великої Британії в Україні та пріоритетом для групи послів G7.

корупція, Сіммонс
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