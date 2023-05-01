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Британія хоче купити для України ракети дальністю польоту від 100 км

01.05.2023 / 12:17
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новий запит на купівлю техніки та озброєння для ЗСУ в рамках міжнародного Фонду підтримки України. Зокрема, у ньому – ракети від 100 км до 300 км, мінні трали та мостоукладники до Т-72 і Leopard 2.

Про це пише Defence Express.

Так, Міноборони Великої Британії до 4 травня 2023 року приймає пропозиції від можливих постачальників на поставку керованих реактивних снарядів або ракет із дальністю стрільби від 100 км до 300 км, із можливим корисним навантаженням від 20 кг до 490 кг.

Зазначається, що в списку технічних умов вказана здатність долати ППО росіян, а також низька ймовірність перехоплення, опція планування місії та стійкість до різноманітних засобів ворожої РЕБ.

Крім того, до 9 травня 2023 року Міноборони Великої Британії прийматиме варіанти по поставкам протимінних тралів і катів до танків типів Т-72, Leopard 2 та Leopard 1, та "саперних танків". Також – самохідних броньованих мостоукладальників та тягачів для важкої бронетехніки.

Як пише Defence Express, при цьому Велика Британія не розкриває публічно, скільки грошей планує виділити та скільки одиниць тієї чи іншої техніки придбати для ЗСУ. Також не розкриває, коли придбане озброєння планують поставити безпосередньо в Україну.

Міноборони
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