ГУР: генштаб рф прагне взяти під контроль свої воєнізовані угруповання

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МО Британії: російських військових ув'язнюють у зіндани
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Пелосі переконана, що США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно для перемоги
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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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Міненерго: Для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно близько 3,4 млрд доларів
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Марченко: Зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету України буде достатньо
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У 2022 році Укрпошта отримала збиток майже 1,3 млрд грн
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МО: Матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ подаються некоректно
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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Игровые автоматы и их особенности, которые нужно знать для максимального выигрыша
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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