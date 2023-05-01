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ГУР: генштаб рф прагне взяти під контроль свої воєнізовані угруповання

01.05.2023 / 10:12
росія прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання, і нова структура, яку держава-терорист намагається створити, матиме на меті поставити так звані пвк під управління генштабу рф.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ГУР МОУ у Телеграмі, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у інтерв’ю журналісту американського телеканалу PBS Ніку Шіфріну.

«росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», — зазначив Буданов.

Він підтвердив, що нині росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

За словами очільника розвідки, першочерговим завданням України є звільнення тимчасово окупованих територій.

Начальник ГУР, коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2 000 одиниць бронетехніки, закцентував увагу на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої ― звільнення всіх українських територій.

Генерал погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та у глибині Донбасу.

Начальник української воєнної розвідки, відповідаючи на запитання про те, чи не є його прогнози про неможливість росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад, занадто оптимістичними, заявив, що час покаже, і що він залишається на своїй позиції.

Окремо Буданов запевнив, що кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. За його словами, для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Буданов
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