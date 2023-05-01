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МО Британії: російських військових ув'язнюють у зіндани

01.05.2023 / 09:10
Останніми місяцями російське військове командування почало карати військовослужбовців, які порушують дисципліну, ув'язненням у зінданах - викопаних у землі ямах, закритих металевими ґратами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"У багатьох нещодавніх повідомленнях від російських військовослужбовців містяться аналогічні звіти про те, що їх помістили до зінданів за проступки, включно з пияцтвом і спробами розірвати контракт", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що в перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну більшість російських командирів ставилися до дисципліни відносно легко, дозволяючи тим, хто відмовився служити в армії, спокійно повернутися додому. З осені ж 2022 року почала з'являтися інформація про дедалі суворіші ініціативи, спрямовані на поліпшення дисципліни, особливо відтоді, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

зіндани
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