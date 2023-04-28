Пелосі переконана, що США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно для перемоги

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в інтерв’ю АР.

«Підтримка України була двопартійною і двопалатною, тобто в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні, – сказала вона. – Я вірю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для підтримки демократії... Стільки, скільки буде потрібно для перемоги».

За її словами, нині у світі йде боротьба між демократією та автократією, що нині проявляється в Україні.

«Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного завершення – для народу України і для нашої країни», – сказала Пелосі.

Тодішня спікерка Палати представників відвідала Україну 1 травня 2022 року – трохи більш як через місяць після початку повномасштабного російського вторгнення. На той час вона була найвищою посадовою особою США, що побувала в Україні від початку війни.

У січні цього року на посаді спікера Палати представників її змінив республіканець Кевін Маккарті.