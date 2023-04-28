Войти | Зарегистрироваться
20:16

воскресенье,
30 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Пелосі переконана, що США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно для перемоги

30.04.2023 / 13:20
Ексспікерка Палати представників США від демократів Ненсі Пелосі переконана, що і демократи, і республіканці обох палат Конгресу Сполучених Штатів підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно для перемоги.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в інтерв’ю АР.

«Підтримка України була двопартійною і двопалатною, тобто в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні, – сказала вона. – Я вірю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для підтримки демократії... Стільки, скільки буде потрібно для перемоги».

За її словами, нині у світі йде боротьба між демократією та автократією, що нині проявляється в Україні.

«Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного завершення – для народу України і для нашої країни», – сказала Пелосі.

Тодішня спікерка Палати представників відвідала Україну 1 травня 2022 року – трохи більш як через місяць після початку повномасштабного російського вторгнення. На той час вона була найвищою посадовою особою США, що побувала в Україні від початку війни.

У січні цього року на посаді спікера Палати представників її змінив республіканець Кевін Маккарті.

Пелосі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 апреля
29 апреля
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.