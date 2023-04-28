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Washington Post: Протягом 2023 року москва хоче набрати ще сотні тисяч військових для війни в Україні

28.04.2023 / 12:15
Протягом 2023 року москва хоче набрати ще 400 000 військовослужбовців для війни проти України, це рішення мо рф підтримав російський диктатор володимир путін.

Про це повідомляє The Washington Post.

"російські військові чиновники намагаються залучити ще сотні тисяч військових для війни в Україні, не викликаючи гніву широкої громадськості. Але такі плани набору викликають занепокоєння серед інших урядовців, які стурбовані дедалі гострішою нестачею робочої сили в країні", - пише видання.

Згідно з секретними документами розвідки США, у середині лютого 2023 року путін підтримав пропозицію військового керівництва рф "таємно" завербувати додаткових 400 000 військовослужбовців для війни проти України.

Відповідно до розвідданих, російському угрупованню в Україні не вистачає 50 000 військових на полі бою і 40 000 – в резерві.

300 000 з них планується залишити в резерві, інших – кинути на війну проти України, сформувавши нові підрозділи або поповнити ті, що недоукомплектовані.

Проти пропозиції виступили чиновники економічного блоку уряду росії. Свою позицію вони аргументували побоюванням того, що це може викликати в країни дефіцит робочої сили.

Washington Post, мобілізація
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