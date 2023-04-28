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Командування росії відправило у відставку "м'ясника Маріуполя"

28.04.2023 / 10:12
За деякими даними, військове командування росії відправило у відставку заступника міністра оборони рф, генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого також як "м'ясник Маріуполя".

За деякими даними, військове командування росії відправило у відставку заступника міністра оборони рф, генерал-полковника михайла мізінцева, відомого також як "м'ясник Маріуполя".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медуза з посиланням на ТГ-канали Z-«військкорів».

При цьому причини звільнення Мізінцева наразі невідомі. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Мізінцев відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії. Він був призначений на посаду заступника міністра оборони росії у вересні 2022 року.

Українські військові стверджували, що торік навесні Мізінцев керував облогою Маріуполя, внаслідок чого за ним закріпилося прізвисько «м'ясник Маріуполя».

мізінцев, Маріуполь
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