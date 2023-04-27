Президент Італії: Україна найближчим часом може вступити до Євросоюзу

Київ проводить усі необхідні реформи для цього, сказав президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, повідомляє ANSA.

"Італія висловлює свою рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найкоротші терміни, і цінуємо відданість її уряду рухатися шляхом реформ", – сказав він.

Президент сказав, що Італія підтримуватиме Україну у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно.

"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", – додав Маттарелла.

Також на зустрічі говорили про ядерну безпеку, відбудову України, фінансовий, оборонний, санкційний сектори та можливість переговорів з росією.