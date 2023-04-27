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Журналісти: Величезна кількість російських дипломатів країн Північної Європи є шпигунами

27.04.2023 / 13:18
Журналісти мовників кількох країн Північної Європи з’ясували, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у регіоні, ймовірно, є шпигунами під прикриттям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі фінського телерадіомовника Yle. Над проєктом працювали також норвезьке NRK, шведське SVT, данське DR у співпраці із заснованим Михаїлом Ходорковським центром "Досьє".

Журналісти встановили кілька десятків осіб, які вочевидь є співробітниками Служби зовнішньої розвідки (СЗР), ГРУ або ФСБ, але працювали як нібито персонал дипмісій. Джерела у розвідслужбах розповіли, що зазвичай їм доручають другорядні посади, тоді як ключові особи у дипмісіях вкрай рідко можуть бути шпигунами під прикриттям.

Журналісти Yle встановили особи трьох таких росіян. Серед них – ймовірний співробітник СЗР Дмитрій Оторочкін, який спершу працював у російському посольстві у Гельсінкі, далі перевівся до Копенгагена, звідки його врешті вислали навесні 2022 року. У ВКонтакте він мав три сторінки з різними іменами та містами проживання, але з фотографіями, за якими його легко впізнати.

Ще два ймовірні шпигуни – 60-річний Владімір Комаров, який також працював у посольстві у Гельсінкі, та 37-річний Дмитрій Двін’янінов. Вочевидь вони були співробітниками ГРУ. Їх вислали навесні 2022 року. 

За оцінками фінської Поліції захисту, до третини дипломатів російського посольства можуть бути шпигунами під прикриттям. Один з посадовців на умовах анонімності розповів, що фінські служби кілька разів втручалися, коли такі "дипломати" намагалися встановити контакт із росіянами у Фінляндії для шпигунських цілей.

Журналісти SVT відстежили 21 ймовірного шпигуна у Швеції, при цьому не менше 13 з них продовжували працювати у Стокгольмі щонайменш до квітня 2022 року.

Норвезький мовник NRK зазначає, що загалом у рамках розслідування встановили особи 38 агентів російської розвідки, пов’язаних із дипмісіями у країнах Північної Європи.

Ще один агент перебуває на стратегічно важливому Шпіцбергені. Це генконсул Росії у Баренцбурзі Андрєй Чемерило, який, швидше за все, пов’язаний із ГРУ. У центрі "Досьє" дійшли такого висновку через те, що Чемерило колись проживав за адресою, про яку відомо, що це навчальний центр співробітників ГРУ. Сам Чемерило заперечує зв’язки з розвідкою.

росія, шпигуни
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