Кулеба: Президент Бразилії сам вирішує, які його заяви щодо "мирних планів" врегулювання війни в Україні є доречними

Проте всі пропозиції при яких Україна має поступитися територіями "не полетять". Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає BandNews TV.

"Це називається мистецтвом дипломатії. Ми залишаємо президенту Бразилії Лулі вирішувати, що він вважає доречним. Але, як я вже сказав, для нас все, що означатиме, що Україна має поступитися територіями, "не полетить", – пояснив міністр.

За його словами, Україна буде дуже відвертою з цього приводу, і це вже відбувалось, коли робили зауваження щодо цієї теми.

"По-друге, цей конфлікт не можна заморожувати, цього потрібно уникати за будь-яку ціну", – додав Кулеба.