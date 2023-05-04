Войти | Зарегистрироваться
21:51

четверг,
04 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Кулеба: Президент Бразилії сам вирішує, які його заяви щодо "мирних планів" врегулювання війни в Україні є доречними

03.05.2023 / 16:25
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сам вирішує, які його заяви щодо "мирних планів" врегулювання війни в Україні є доречними.

Проте всі пропозиції при яких Україна має поступитися територіями "не полетять". Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає BandNews TV.

"Це називається мистецтвом дипломатії. Ми залишаємо президенту Бразилії Лулі вирішувати, що він вважає доречним. Але, як я вже сказав, для нас все, що означатиме, що Україна має поступитися територіями, "не полетить", – пояснив міністр.

За його словами, Україна буде дуже відвертою з цього приводу, і це вже відбувалось, коли робили зауваження щодо цієї теми.

"По-друге, цей конфлікт не можна заморожувати, цього потрібно уникати за будь-яку ціну", – додав Кулеба.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 мая
3 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.