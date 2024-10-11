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Нардеп: За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо

22.10.2024 / 13:19
Україні буде надано кошти в рамках механізму розширеного фінансування. Є умова – виконання "домашнього" завдання державних реформ.

Про це розповів Олексій Леонов, народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі телемарафону.

"За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо. У ньому додалось ще 11 структурних маяків. Зараз, на сьогодні ми вже маємо їх 48", – зазначив нардеп.

Але, так як, 29 вже виконано, - це є запорукою отримання траншів.

На питання, коли Україна отримає кошти в рамках траншу МВФ, і на що вони будуть спрямовані, представник фракції "Слуга народу" зазначив наступне:

"Міністерство фінансів розраховує, що це буде дуже швидко, тому що минулого разу від затвердженого траншу до отримання коштів пройшло трошки більше, ніж три тижні", – сказав Леонов.

Нардеп пояснив, що кошти підуть на покриття бюджетного дефіциту, але отримання нового траншу "сутто грошовим виміром не вичерпується".

"Новий меморандум з МВФ – це фактично нове домашнє завдання до реформ нашої держави. Отримані грощі МВФ прискорять реформи у нашій країні", – заявив народний обранець.

Він також відповів на питання щодо строків їх повернення:

"Кошти надаються в рамках затвердженої у 2023 році програми і механізму розширеного фінансування. Програма розрахована на 48 місяців. Обсяг 15,6 млрд доларів. Повернення коштів – протягом періоду з 2027 року по 2033 рік", - ідеться у відповіді.

МВФ, Леонов
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