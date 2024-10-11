Свириденко: Для допомоги фермерам було запущено механізм компенсації за послуги із розмінування

Про це заявила перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко на відкритті Другої щорічної конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка проходить 17 жовтня у Лозанні (Швейцарія).

За її словами, станом на 2022 рік 174 тис. кв. км українських земель було порушено воєнними діями – це більше ніж три Швейцарії.

«Сьогодні у нас є оновлені цифри. Вже обстежено та повернено громадам як безпечні 35 тис. кв. км», – наголосила Свириденко.

Вона розповіла, що, попри відсутність важкої техніки для розмінування та дефіцит саперів, Україна поставила за мету повернути 80% потенційно забруднених земель у продуктивне використання протягом наступних 10 років, затвердивши Стратегію протимінної діяльності до 2033 року і План її реалізації на наступні три роки.

Свириденко зауважила, що для допомоги фермерам у розмінуванні сільськогосподарських угідь було запущено механізм компенсації за послуги із розмінування, де 100% видатків покриває держбюджет. І запросила партнерів долучатися до ініціативи.

«Спираючись на дослідження інноваційного фінансування протимінної діяльності, проведене Женевським міжнародним центром із гуманітарного розмінування, Symbio Impact та ПРООН, Україна тепер запрошує партнерів зробити свій внесок у роботу над авансовим механізмом (front-loading mechanism) та сільськогосподарськими облігаціями», – додала вона.

Перша віцепрем’єр вважає, що Україна може стати піонером у розробці авансового механізму для міжнародного сектору протимінної діяльності, і вже існує інтерес донорів до його дослідження.

Крім того, ще одним здобутком стала локалізація протимінного обладнання. Наприклад, хорватська DOK-ING відкрила офіс в Україні, а 45 її машин, вісім з яких вироблено у нас, уже працюють у полі.

Свириденко розповіла також, що Україна працює над розробкою власних машин для розмінування, вже сертифіковано машину Змій від компанії Rovertech.

«У нас вже є позитивні приклади, коли агентства ООН закуповували обладнання в українських виробників, тим самим підтримуючи нашу економіку. Важливо, що 40% таких закупівель повертаються до бюджету у вигляді податків, допомагаючи нам задовольняти інші потреби», – підсумувала глава Мінекономіки.