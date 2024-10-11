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Умєров: Для розвитку власного ОПК Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів

18.10.2024 / 13:19
Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів для розвитку власного оборонно-промислового комплексу.

Про це під час виступу на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Зокрема він розповів європейським партнерам про досягнення українського ОПК, у який уряд інвестував 4 мільярди гривень лише у 2024 році.

«Особливо варто відзначити виробництво далекобійних дронів, що вже знищили понад 200 військових об’єктів агресора. Це вражаючий результат для нашої оборонної промисловості. Інвестиційний потенціал української оборонної індустрії на 2025 рік оцінюється в $20 млрд. Маємо успішні приклади співпраці — Данія профінансувала виробництво САУ, а Литва — далекобійної зброї», - заявив Умєров.

Заморожені російські активи, з яких вже використовується 1,5 млрд євро для зміцнення оборони України, допомагають підтримувати нашу стійкість.

За його словами, що 400 млн євро вже спрямовані на підвищення обороноздатності.

«Також запропонував європейським партнерам тренувати наші стратегічні резерви та озброювати бригади ЗСУ за прикладом Німеччини та Франції. Важливим є використання промислового потенціалу України та інвестування у відновлення нашої економіки», - підсумував міністр оборони України.

Умєров
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