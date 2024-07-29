Зеленський анонсував нові безпекові угоди

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Мінекономіки: Херсонські кавуни отримали географічне зазначення товару
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16:25
У НБУ пояснили зростання попиту на готівку в Україні
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Блінкен: США вирішили призупинити допомогу Грузії у розмірі понад 95 мільйонів доларів
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12:16
З 1 вересня Китай заборонить продавати на експорт цивільні безпілотники, - ЗМІ
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Мінфін планує запровадити податок на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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