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Гончаренко розповів про завдання вебпорталу Армія+

31.07.2024 / 18:30
В Україні створять вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони Армія+.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

У вівторок, 30 липня, Кабмін затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони Армія+.

«Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу Армія+, його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу», – написав Мельничук.

Він зазначив, що постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу Армія + з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що завданнями порталу будуть:

  • надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
  • можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
  • в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;
  • формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
  • розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
  • трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

«У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватися різними послугами», – зазначив нардеп.

Мельничук, Гончаренко, Армія+
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