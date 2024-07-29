Гончаренко розповів про завдання вебпорталу Армія+

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

У вівторок, 30 липня, Кабмін затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони Армія+.

«Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу Армія+, його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу», – написав Мельничук.

Він зазначив, що постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу Армія + з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що завданнями порталу будуть:

надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;

можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;

в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;

формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;

розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

«У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватися різними послугами», – зазначив нардеп.