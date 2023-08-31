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МОН: Тривалість канікул у новому навчальному році залежить від ситуації в енергетиці

04.09.2023 / 12:16
Чи будуть у школярів довготривалі канікули у новому навчальному році залежить від ситуації в енергетиці.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.

"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", - наголосив він, додавши, що Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року, а за освітній процес відповідає керівництво школи.

Нагадаємо, 1 вересня навчальний рік в Україні розпочинають 12 975 шкіл у трьох форматах (очно, дистанційно та змішано), облаштовані укриття мають 84% з них, до навчання повертаються майже 4 млн учнів.

Тим часом українські школярі зможуть не відвідувати уроки у випадку "затяжних" повітряних тривог. Також педагогам та батькам слід зважати на психологічний та фізичний стан здоров'я діток і у випадку, якщо школяр втомився - допускати "прогули" у школі.

школа, Сташків, уанікули
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