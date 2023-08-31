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Берронс: Війна в Україні може затягнутися до 2025 року

04.09.2023 / 13:19
Зменшення впливу чорноморського флоту на перебіг військових дій та постійний тиск на окупаційні російські війська мають стати ключовим фактором перемоги України у війні.

Таку думку у своїй колонці для Financial Times британський озвучив генерал у відставці Річард Берронс, пише УНН.

На думку Берронса, необхідно нейтралізувати російський Чорноморський флот як головний двигун руйнівних обстрілів крилатими ракетами та блокади експорту зерна.

“До весни 2024 року Чорноморський флот не повинен відігравати значної ролі у цій війні”, — зазначає Барронс.

Окрім цього, на думку британського ексгенерала, необхідно продовжувати безперервний тиск на російську російські окупаційні війська протягом усієї зими.

При цьому Барронс прогнозує, що війна може затягнутися до 2025 року.

“Україна має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоби прикрити близько третини території країни. Проблему нестачі артилерійських боєприпасів було вирішено лише тимчасово, коли США надали касетні снаряди. Україна зможе відновити ВПС лише до середини 2024 року, і їй не вистачає ключового обладнання, необхідного для розмінування. Виправлення всього цього перенесе війну щонайменше наступного року”, — вважає Барронс.

війна, Берронс
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