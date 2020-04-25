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Фінляндія призупиняє авіаперельоти до естонського міста Тарту через глушіння GPS росією

30.04.2024 / 10:12
Фінський авіаперевізник Finnair заявив про призупинення на місяць польотів до естонського міста Тарту на тлі глушіння GPS росією.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованому, 29 квітня, пресрелізі компанії.

«Ми приносимо вибачення за незручності, спричинені призупиненням польотів для наших клієнтів. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом, і оскільки для заходу на посадку в Тарту наразі потрібен сигнал GPS, ми не можемо летіти туди в разі перешкод GPS», — заявив директор з операцій компанії Ярі Пааянен.

У компанії пояснили, що Finnair призупиняє щоденні рейси до естонського Тарту з 29 квітня по 31 травня, щоб в цей проміжок часу можна було впровадити альтернативне рішення для заходу літаків на посадку, яке не потребує сигналу GPS, і можна було застосувати в аеропорту Тарту.

Зазначається, що Finnair є єдиною авіакомпанією, яка здійснює міжнародні рейси до Тарту.

Раніше міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують росію, ризикує спричинити повітряну катастрофу.

Фінляндія, Finnair
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