Bloomberg: Макрон відкритий до дискусій про ядерну зброю задля створення надійної європейської оборони

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на інтерв’ю Макрона кільком регіональним французьким газетам.

Виступаючи перед студентами паризького університету Сорбонна, Макрон попередив, що Європа зіткнулася з екзистенційною загрозою російської агресії. Він закликав континент прийняти надійну оборонну стратегію, менш залежну від США.

Макрон зазначив, що доктрина Франції полягає в тому, що ядерна зброя може бути використана, коли життєво важливим інтересам нації загрожує небезпека.

Він додав, що вже говорив, що ці інтереси передбачають “європейський вимір”, не пропонуючи подальших подробиць.

За словами Макрона, дебати повинні охоплювати питання протиракетної оборони, далекобійної зброї та ядерної зброї для тих країн, які її мають, а також для країн, на території яких розташована ядерна зброя США.

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.