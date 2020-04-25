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В росії почнуть розсилати електронні повістки, - ЗМІ

29.04.2024 / 17:27
Із 1 листопада в росії почнуть розсилати електронні повістки. Також військовозобов'язаним росіянам обмежать виїзд із країни.

Про це повідомляє видання "Медуза".

27 квітня уряд росії опублікував постанову про правила роботи двох електронних баз даних - Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток.

Як зазначає "Медуза", на цей документ чекали з весни 2023 року, коли в росії ухвалили поправки про електронні повістки.

Реєстр військового обліку запрацює з 1 листопада 2024 року. У ньому зберігатимуться докладні звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про внесення до реєстру і всі зміни в ньому (наприклад, про надсилання повістки) надходитимуть на "Держпослуги".

Повістки будуть розміщуватися в реєстрі повісток. Коли це станеться, військовозобов'язаний отримає повідомлення на "Держпослугах", водночас йому відправлять паперову повістку. Не пізніше ніж через сім днів повістку вважатимуть врученою, і автоматично почнуть вводитися пов'язані з нею заборони.

Перша заборона - на виїзд із росії. Вона почне діяти відразу після того, як повістку вважатимуть врученою.

Якщо призовник не прийде до військкомату протягом 20 днів, йому також заборонять реєструватися як індивідуальному підприємцю, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем і брати кредити.

Зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з росії, оскільки у військкоматів і прикордонної служби немає каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому надіслали повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт.

Якщо військовозобов'язаний захоче змінити свої дані в реєстрі військового обліку, військкомат буде їх перевіряти. До закінчення перевірки інформація, подана військовозобов'язаним, вважатиметься недостовірною.

росія, повістки
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