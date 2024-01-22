Британія та Бельгія домовилися про спільні дії щодо конфіскації заморожених активів рф на користь України

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт британського уряду, про це двоє лідерів погодилися під час зустрічі в Лондоні у вівторок.

"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак – ред.) поінформував про свій нещодавній візит до України, підкресливши нещодавні успіхи українських Збройних Сил та важливість продовження військової та фінансової допомоги. Вони домовилися продовжувати спільні дії щодо санкцій та конфіскації активів, щоб позбавити російську військову машину ресурсів та забезпечити відбудову України", - йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації в Червоному морі та ударів, завданих Великою Британією та США по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені, очільники британського та бельгійського урядів погодилися, що "вкрай важливо вжити рішучих заходів для захисту свободи судноплавства та протидії зловмисній діяльності Ірану в регіоні.