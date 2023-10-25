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Байден "методично і ретельно" відкладає наземну операцію ізраїльської армії в секторі Газа, - ЗМІ

26.10.2023 / 15:23
Президент США Джо Байден, незважаючи на цілковиту підтримку Ізраїлю та його права вдарити по ХАМАС, "методично і ретельно" відкладає наземну операцію ізраїльської армії в секторі Газа.

Про це 25 жовтня повідомляє Axios з посиланням на американських офіційних осіб та експертів.

"Байден використав візити на високому рівні (включно з власним), військову та громадську підтримку, щоб виграти час у Газі. Він також чітко заявив, що Америка не хоче, щоб Ізраїль діяв імпульсивно або без урахування занепокоєнь США", - пише видання.

Зазначається, що "повільна стратегія" президента США випливає з п’яти стратегічних проблем.

Так, Байден хоче, щоб у сектор доставили якомога більше гуманітарної допомоги. Він також прагне, щоб приблизно 500 громадян США, які опинилися в пастці у Газі, вийшли звідти до посилення бойових дій.

Йому потрібно більше часу, щоб зміцнити американську військову присутність на Близькому Сході, зважаючи на загрозу з боку Ірану.

Крім того, американський лідер боїться, що швидкий та імпульсивний напад на Газу втягне Ізраїль у довгу, кровопролитну битву, яка може вбити десятки тисяч людей.

І останній аргумент - виграти час для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, "у якого є власні причини зволікати".

"Нетаньяху, незважаючи на політичний тиск, завжди уникав ризику. Він дещо скептично дивиться на ізраїльські військові плани - і йому потрібен час. Тож він розважає інші думки. Він також готовий дати більше часу для переговорів про звільнення заручників, поки армія оборони Ізраїлю краще підготується до наземного нападу", - стверджує Axios.

Незважаючи на бажання ізраїльського військового керівництва якнайшвидше помститися за напад ХАМАС, розрахунок США складніший, наголосило видання.

"Байден хоче звільнити решту американських заручників і добитися звільнення більшої кількості полонених ізраїльтян", - йдеться у матеріалі.

Байден, ХАМАС
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