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Фінляндія завершила пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з росією

27.10.2023 / 14:21
У Фінляндії завершився пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначили у прикордонній службі Фінляндії, була введена в експлуатацію тестова ділянка паркану протяжністю близько трьох кілометрів у Пелтола в Іматрі, Південній Карелії.

Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.

Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати повніше уявлення про ситуацію, додали у відомстві.

Фінляндія
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