Японські фахівці вважають, що у путіна справді є двійники

Дослідили обличчя, голос і рухи тіла, пише The Sun.

Японські журналісти кажуть, що справжній путін цього року приймав парад до Дня Перемоги 9 травня. Людина, що інспектувала Кримський міст десять місяців тому на 53% збігається з путіним на червоній площі.

"Експерти з розпізнавання облич у більшості випадків назвали б це "не збігом", що наводить нас на припущення, що це може бути двійник", - йдеться у коментарі.

Коли путін прибув в окупований Маріуполь у березні, то був на 40% схожим з президентом на параді.

Між путіним на Кримському мосту і путіним у Маріуполі є лише 18% схожості за розпізнаванням обличчя.

"Аналіз експертів з розпізнавання облич ШІ чітко демонструє високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників", - йдеться у звіті.

Голос путіна дослідили у лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, яка співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях. Обрали слово "спасибо", яке путін вимовляв у різних випадках.

Голос диктатора під час виступу на Євразійському економічному форумі у травні відрізнявся від трьох інших виступів путіна.

"Окрім різниці у вимові звуку "с", є помітний розрив у послідовній вимові "па" і "сі", - кажуть дослідники.

Графіки аналізу голосу підкреслюють відмінності у наголосі. Вони разюче відрізняються.

"Існує різниця в умовах запису, а також у вимові як такій, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою", - зазначив експерт Муцутоші Мураока.

Один з ймовірних двійників путіна розмахував руками і часто торкався свого носа. Це для нього нетипово. Аналіз рухів тіла з використанням новітніх технологій штучного інтелекту теж свідчить, що у виступах брали участь двійники.

"Ми бачимо самого путіна, який гуляє з Сі Цзіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг склав 86 відсотків", - кажуть аналітики.

У Маріуполі хода путіна показала збіг у 75% з ходою під час прогулянки із Сі.

"Справжній путін падає вперед під час ходьби, в той час, як хода двійника має більш вертикальну поставу. Якщо порівняти ці два відео з передбачуваними двійниками, то відсоток збігу падає до 69 відсотків, що є низьким показником і вказує на те, що це дві різні людини", - кажуть дослідники.