Ізраїль відкидає резолюцію ГА ООН про негайне перемир'я в секторі Гази

Про це міністр повідомив у суботу вночі у своєму Х (раніше відомому як Twitter).

"Ми категорично відкидаємо ганебний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір знищити Хамас так само, як світ вчинив з нацистами та ІДІЛ", - написав міністр.