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Ізраїль відкидає резолюцію ГА ООН про негайне перемир'я в секторі Гази

28.10.2023 / 10:10
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що Ізраїль відкидає резолюцію Генеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй про негайне перемир'я в секторі Гази.

Про це міністр повідомив у суботу вночі у своєму Х (раніше відомому як Twitter).

"Ми категорично відкидаємо ганебний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір знищити Хамас так само, як світ вчинив з нацистами та ІДІЛ", - написав міністр.

Ізраїль
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