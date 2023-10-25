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Депутат ЄП пропонує передати Україні конфісковану броньовану техніку

26.10.2023 / 14:21
Депутат Європейського парламенту від Нідерландів Барт Гротгюйс запропонував передати Україні десятки одиниць броньованої техніки, конфісковані під час спроб незаконного ввезення до Лівії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі RTL Nieuws.

Наприкінці минулого року військова місія ЄС IRINI, покликана запобігати порушенням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, перехопила нідерландське вантажне судно MV Meerdijk біля берегів Південної Африки.

Судно перевозило 41 броньований всюдихід типу BATT UMG з заводу в Об’єднаних Арабських Еміратах до Бенгазі – прибережного лівійського міста, яке контролюють не визнані міжнародною спільнотою сили генерала Халіфи Хафтара.

Вантаж вилучили й передали на зберігання на склад біля французького Марселя. Там загалом зберігаються щонайменше 146 військових транспортних засобів, що прямували до Лівії в порушення санкцій ООН.

Гротгюйс вважає, що цю бронетехніку Євросоюз має передати Україні. Його підтримують кілька впливових депутатів Європарламенту, зокрема Гі Верхофстадт.

"Конфісковані транспортні засоби – це велика удача для місії IRINI, справедливо й необхідно, щоб ми якнайшвидше передали це обладнання Україні. Війна в Україні перетворюється на війну на виснаження, і передача майже 150 машин буде дуже чітким сигналом для Росії, що Європа хоче йти до кінця", – сказав євродепутат.

Речник IRINI підтвердив RTL Nieuws, що передання захоплених транспортних засобів Україні є юридично можливим, й остаточне рішення щодо цього має ухвалити Європейська рада.

техніка, Гротгюйс, Європейський парламент
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