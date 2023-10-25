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Країни Центральної Азії погодилися співпрацювати з ЄС щодо боротьби зі спробами росії обійти санкції

25.10.2023 / 14:21
Міністри закордонних справ країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – погодилися продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо боротьби зі спробами росії обійти санкції.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву сторін за підсумками зустрічі опублікувала пресслужба Ради ЄС.

У повідомленні йдеться, що ЄС поінформував країни Центральної Азії про 11 пакетів обмежувальних заходів, які він ухвалив на сьогодні, і наголосив на важливості орієнтованого на результат діалогу та співпраці в контексті санкційних режимів ЄС.

"ЄС підкреслив важливість запобігання обходу санкцій, і учасники домовилися продовжувати взаємодію в цьому напрямку", – йдеться в заяві.

Також Євросоюз високо оцінив співпрацю з Казахстаном у боротьбі з обходом санкцій і наголосив на важливості продовження зусиль, спрямованих на припинення реекспорту спільних пріоритетних товарів.

Євросоюз, Центральна Азія
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