Країни Центральної Азії погодилися співпрацювати з ЄС щодо боротьби зі спробами росії обійти санкції

Як пише "Європейська правда", спільну заяву сторін за підсумками зустрічі опублікувала пресслужба Ради ЄС.

У повідомленні йдеться, що ЄС поінформував країни Центральної Азії про 11 пакетів обмежувальних заходів, які він ухвалив на сьогодні, і наголосив на важливості орієнтованого на результат діалогу та співпраці в контексті санкційних режимів ЄС.

"ЄС підкреслив важливість запобігання обходу санкцій, і учасники домовилися продовжувати взаємодію в цьому напрямку", – йдеться в заяві.

Також Євросоюз високо оцінив співпрацю з Казахстаном у боротьбі з обходом санкцій і наголосив на важливості продовження зусиль, спрямованих на припинення реекспорту спільних пріоритетних товарів.